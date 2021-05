VÍDEO – Em Salinas, ladrões tentam roubar carro submerso, mas dá errado

Se não fosse filmado, certamente pouca gente acreditaria no que aconteceu na praia do Farol Velho, em Salinas. O enredo é no mínimo impressionante: um carro tentou atravessar um pequeno canal, mas não obteve êxito e ficou preso.

Cena muito comum no período de férias, logo o veículo ficou submerso pelo mar e seu dono decidiu abandoná-lo.

Foi aí que dois homens teriam tentado roubar objetos dentro do veículo. Em determinado momento, um dos homens entra no carro mas, aparentemente, é trancado lá dentro pela força da água.

Tudo é filmado por pessoas que estavam acompanhando a situação desde o começo. O vídeo está viralizando nas redes sociais e gerando comentários como “mas ainda nem é julho”. O caso aconteceu ontem, 14.

Veja o vídeo da confusão de acontecimentos:

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação