Vídeo: empresário é flagrado agredindo catadora de latinhas com facão em Itaituba

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 16, uma catadora de latinhas foi agredida com um facão pelo proprietário de uma casa de festas localizada no bairro Floresta em Itaituba, na região sudoeste do estado. De acordo com informações, a mulher, que não teve a identidade divulgada, foi atacada com golpes de facão por ter entrado no local sem permissão, para recolher o material.

No vídeo, o empresário aparece batendo nas costas dela com um facão. E possível ver o homem obrigando a mulher a arrumar sacos pretos com as latas vazias. Ainda é possível ouvir ela gritando, mas o homem não para e as agressões continuam. Em seguida a catadora é levada até a saída do espaço. Uma denúncia na Delegacia Civil da cidade foi registrada e segundo informações o empresário deve responder por lesão corporal.