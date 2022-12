Vídeo: evento ‘Natal Iluminado’ causa apagão em Serraria, na Paraíba

Ao contrário do que indicava seu nome, um incidente causou um apagão no evento ” Natal Iluminado “, na cidade de Serraria , no Brejo da Paraíba . Moradores e visitantes do município se surpreenderam quando balões lançados pela organização do evento atingiram fusíveis de um transformador. Os equipamentos foram ativados e a energia desligada, o que causou um apagão durante o espetáculo .

tava tudo indo bem no acender das luzes de natal em serraria-pb, até que soltaram esses balões 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/iuKVofJs8B — Lucyen Costa (@LucyenCosta) December 3, 2022

Segundo a prefeitura de Serraria, esta foi a primeira vez que o evento Natal Iluminado foi realizado na cidade. O nome do evento é o mesmo de uma peça teatral, montada pela companhia Camucá, e que tem como objetivo realizar os desejos das crianças para o Natal.

O incidente com o transformador só ocorreu no fim do espetáculo, quando as luzes da cidade se acendiam. O susto foi durante um ato em que balões são soltos pelos atores: alguns deles atingiram um transformador, ativando duas chaves-fusível, conhecidas como “canela”, que ao detectarem um curto-circuito ou sobrecarga de energia na rede, desligam o fornecimento elétrico.

Chaline Carvalho, secretária de turismo da cidade de Serraria, informou que o apagão não comprometeu a parte final do evento. Equipes da Energisa Borborema, responsável pela distribuição de energia no município foram acionadas, e a luz foi restabelecida. Não houve feridos.

Fonte: IG/Foto: Reprodução Twitter