Vídeo: explosão de petroleiro na Tailândia mata um e fere cinco

Uma explosão em um estaleiro atracado no rio Mae Kong , na Tailândia , deixou um morto e cinco feridos. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (17). Segundo as autoridades locais, a vítima fatal é um estivador.

O governador da província de Muang, Somnuk Promkaew, disse ao jornal Bangkok Post que ainda há sete pessoas desaparecidas. De acordo com o governador, a explosão aconteceu durante uma soldagem, quando havia pelo menos dez trabalhadores no navio e cerca de 30 haviam desembarcado e estavam no estaleiro.

A explosão ocorreu no navio-tanque Smooth Sea 22, pouco após às 9h no horário local. A embarcação tem capacidade para 6.500 toneladas de combustível e estava atracada para passar por manutenção no estaleiro Ruammitr Dockyard.

De acordo com a imprensa local, a explosão foi ouvida e sentida a vários quilômetros de distância. Vidraças foram estilhaçadas e casas danificadas por causa do impacto. Confira:

Como informado pela agência EFE, o que limitou as consequências da tragédia foi o fato dos tanques do navio estarem vazios, já que é época de manutenção dos equipamentos. A Marinha tailandesa informou que as equipes de emergência conseguiram controlar as chamas em uma hora e que uma investigação foi aberta para determinar a causa da explosão.

