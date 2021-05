VÍDEO: Fumaça assusta passageiros de ônibus na Arthur Bernardes

Com a integração do BRT ainda paralisada, os moradores do Distrito de Icoaraci optam por linhas de ônibus que pegam a rota da Rodovia Arthur Bernardes para poder chegar a tempo de mais um dia de trabalho no centro de Belém. Porém, não raro os veículos da cor laranja costumam dar prego no meio do caminho, o que torna chegar no horário uma verdadeira loteria.

Nesta manhã de terça-feira, 4, mais uma vez a linha Icoaraci-Cohab ficou parada, fazendo com que os passageiros esperassem um próximo ônibus, além de prejudicar o tráfego na via. Pior ainda, o ônibus começou a fumaçar, causando medo de incêndio. Infelizmente, cenas desse tipo já se tornaram normais no cotidiano do trabalhador belemense.

Fonta: VER-O-FATO / Por : Emanuel Maciel