VÍDEO: Gari viraliza, com gesto de bondade, ao dar água para um cavalo, em Belém

Um vídeo gravado ontem em uma rua de Belém está emocionando pela cena de cuidado e gentileza com outro ser vivo: um trabalhador da limpeza urbana, conhecido popularmente como gari, foi filmado dando uma pausa no trabalho para dar água a um cavalo que estaria aparentando estar com sede.

A singela cena está sendo amplamente elogiada nas redes sociais com comentários que avaliam o ato como bondoso. Muitas pessoas também lamentam que muitos cavalos são abandonados ou passam por maus-tratos por toda cidade.

Enfim, em meio à violência na urbe, mais um gesto, entre tantos, que acabam restritos ao anonimato. Mas que, na atitude do gari, ganha repercussão sob o olhar percuciente das redes sociais.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel