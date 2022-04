VÍDEO – Guerra de paus e pedras entre bandidos disfarçados de torcedores de RE e PA

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram membros de torcidas organizadas entrando em confronto antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, que ocorre na tarde deste domingo, 3, no estádio Evandro Almeida, o Baenão.

As imagens foram registradas por moradores assustados com a briga, bem como pela página Lá na Pedreira (lanapedreira_oficial). No vídeo é possível ver confrontos na Travessa Angustura e na Rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém.

Os membros das torcidas estão munidos de paus, pedras e até fogos de artifício. A correria gera medo em quem presenciou a cena. Em uma das imagens a pessoa que narra o vídeo diz que torcedores tentaram atacar o motorista de um carro que estava com a camisa do time rival, porém, o condutor estaria armado.

Não há informações sobre preso ou feridos. Nas imagens não se vê a polícia intervindo nos casos de violência. É sempre assim, bandidos disfarçados de torcedores arrepiam quem nada tem a ver com desavenças idiotas e supostas paixões por clubes de futebol.

Veja o vídeo:

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação