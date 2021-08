VÍDEO – Helicóptero do Exército cai a caminho do Pará: um capitão morreu

Seis militares estavam dentro de um helicóptero do Exército que caiu, no município de Careiro da Várzea, no Amazonas. Na queda, cinco militares ficaram feridos e o capitão Pheterson dos Santos Alves Verli, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Os feridos seguem internados em um hospital de Manaus.

O acidente ocorreu durante uma forte chuva que atingia a região desde a madrugada. Segundo as informações, a aeronave EB-2021, Modelo Pantera K2, decolou do aeródromo de Ponta Pelada, em Manaus, em missão operacional rumo a cidade de Itaituba, no Pará, caindo na região do Careiro da Várzea por volta das 11horas, apenas cinco minutos depois da decolagem, ontem.

Um vídeo gravado por moradores da região mostra o momento da queda da aeronave, onde é possível ver a forte chuva com ventos fortes.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução