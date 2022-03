Vídeo: Homem alcoolizado é atropelado enquanto dorme no meio da rua no bairro do Jaderlândia

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem é atropelado na Rua São João, no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, na manhã da última quarta-feira, 9. Segundo informações, ele estava dormindo no local após passar a noite toda alcoolizado.

Nas imagens é possível ver que o homem aparentemente aproveita o pouco de sombra que existe na rua e tirar um cochilo. Porém, o condutor de um carro não o percebe ao fazer uma conversão na mesma via. Após o carro passar por cima da perna do homem, ele é arrastado e o carro segue, como se não tivesse percebido o acidente.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Fonte: Ver-o-Fato.