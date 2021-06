VÍDEO: Homem armado ameaça motorista de ônibus após briga de trânsito

Nesta sexta-feira, 25, mais uma discussão no trânsito quase termina em tragédia: o motorista de um carro particular puxou uma arma de fogo para ameaçar o condutor de um ônibus. O caso aconteceu na Avenida Augusto Montenegro, próximo da Estação do Tapanã, do BRT.

Um homem que estava na estação, gravou um vídeo que mostra o valentão aos gritos fazendo ameaças. Uma pessoa próxima chega a chamar o homem de covarde. Cenas como essa são quase cotidianas em Belém e podem perfeitamente se converter na cena de um crime.

Veja o vídeo: