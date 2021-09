Vídeo | Homem armado efetua disparo para o alto durante discussão em casa de shows em Belém

Na segunda-feira (6/9), ás vésperas do feriado da Independência, um vídeo compartilhado nas redes sociais flagra uma discussão calorosa entre alguns participantes de uma festa no Açaí Biruta, localizado no bairro da Cidade Velha. Um homem, ainda não identificado, de bermuda, sapatos e blusa branca, um homem caminha para o centro da confusão, onde pessoas estavam caídas – aparentemente em decorrência de uma briga -, saca um revólver e atira para cima.

Depois do disparo é possível ouvir gritos ao fundo e pessoas correndo. Os ânimos daqueles que tentavam apartar uma confusão maior ficam exaltados e uma discussão generalizada começa. Paralelamente, é possível ver outras pessoas no local aparentemente despreocupadas, apenas acompanhando o desenrolar da história. Um grupo de homens vestidos de camisetas e bonés pretos, aparentemente seguranças, aparece nas imagens, mas não conseguem conter a confusão.

De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu por voltas das 17h30 e, após o disparo, a segurança do estabelecimento se aproximou do atirador, que se misturou a outros clientes, e fugiu da casa de festas.

A PM disse, ainda, que o responsável pela segurança informou que “estava sendo realizado a cautela de armamento de todos os agentes de segurança pública”. O chefe de segurança do estabelecimento disse aos policiais que a casa não possui câmeras ativas e que a casa deverá começar a utilizar detectores de metais na entrada.

Flexibilização no estado

No Pará, boates, casas noturnas, shows e presença de público em eventos esportivos estão liberados pelo governo estadual para público superior a 300 pessoas, mas limitadas à ocupação de 30% da capacidade desses espaços.