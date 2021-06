VÍDEO – Homem arrisca a vida em cima de carro em movimento na avenida João Paulo II?

Um assalto? Uma brincadeira? A gravação do filme Velozes e Furiosos? Um super-herói? São essas algumas das perguntas, em tom de bom humor, que estão surgindo nas redes sociais por conta de um vídeo que mostra um homem em cima de um carro em movimento na noite deste sábado, 26, na avenida João Paulo II, próximo ao viaduto do Coqueiro, no perímetro de Ananindeua.

Nas imagens é possível ver o homem se equilibrando em cima do veículo, porém, não é possível concluir do que se trata. Podemos ver que um outro carro fecha a frente do veículo cujo homem esta no teto, provavelmente para encerrar a ação arriscada que geralmente só é vista nas telas de cinema.

Ainda não se tem notícias do que se tratava, mas está intrigando as redes sociais.

Mas fica o aviso: não repita isso em casa, ou melhor, nas ruas da sua cidade. Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação