VÍDEO – Homem bêbado humilha funcionários e agride clientes do Mc Donald’s, em Belém

Está circulando pelas redes sociais uma confusão que teria ocorrido na madrugada deste sábado, 21, em uma lanchonete da rede Mc Donald’s no bairro de Umarizal, em Belém. As imagens mostram uma briga entre clientes que assusta as demais pessoas no local.

Segundo testemunhas, a briga teria iniciado após um homem bêbado ter humilhado funcionários do estabelecimento, chegando a jogar lanches no chão e pedindo para eles limparem. A atitude teria revoltado clientes de uma mesa próxima e a briga se iniciou.

Até quem tentava separar a briga teria sido agredido pelo homem que estava descontrolado, mesmo com as mulheres que o acompanhavam tentando que ele parasse com as agressões e fúria.

Veja alguns vídeos gravados por outros clientes: