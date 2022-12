Vídeo: homem coloca fogo em estação do BRT na zona oeste do Rio

O prefeito Eduardo Paes compartilhou a foto do suspeito de incendiar a lixeira da estação de BRT Minha Praia e pediu informações sobre a identidade dele;

Assista:

Esse cidadão acabou de tentar incendiar a estação recém-reformada da Asa Branca no BRT Transolímpica. Se alguém conhecer o marginal manda mensagem aqui ou pelo dm. pic.twitter.com/YvHbP7eVbw — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 16, 2022

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança tentando incendiar a estação de BRT Minha Praia, na Curicica, Zona Oeste do Rio, na noite da última quinta-feira (15). O fogo rapidamente se apagou e não houve danos maiores ao local.

Nas filmagens, o suspeito aparece andando pela estação, olhando para os lados diversas vezes. Em seguida, é possível ver o momento em que ele acende o fogo em uma lixeira. Depois o homem se distancia e passa a observar a evolução das chamas.

De acordo com a Mobi-Rio, administradora do BRT, “por volta das 22h30 de ontem (15), houve uma tentativa de incêndio criminoso na estação Minha Praia, no corredor Transolímpica”, mas não houve danos a estação pois “o incêndio foi rapidamente debelado”.

Em uma publicação em suas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu ajuda para identificar o suspeito. Paes divulgou o vídeo do momento em que o homem põe fogo no lixo e uma imagem com o rosto dele.

Fonte: IG/Foto: Reprodução