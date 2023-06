VÍDEO: Homem é executado por pistoleiro que chegou em motocicleta em bar na Jabatiteua

Um homem conhecido pelo apelido de “Manga” foi assassinado covardemente na noite de ontem, sexta-feira, 16, no interior de um bar, na Rua Jabatiteua, no bairro do Marco, em Belém. O crime ocorreu por volta das 22h30 e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens, chocantes, circulam pelas redes sociais.



“Manga” conversava com outro homem perto da grade de entrada do estabelecimento, onde havia várias pessoas. Eles estavam em pé. De repente, um homem alto, vestindo roupas escuras, calçando tênis e usando capacete de moto, entrou com arma em punho e atirou sem dó nem piedade contra a vítima que, mesmo ferida, saiu correndo.



O assassino saiu correndo atrás do homem e terminou a execução, voltando e apontando as armas para todo mundo.



O homem que conversava com “Manga” saiu correndo, mas também chegou a ser perseguido pelo assassino que, em ato contínuo, voltou à moto e saiu com um comparsa em alta velocidade.



A Polícia Militar foi a primeira a atender a ocorrência. Depois, a Polícia Civil esteve no local, onde pediu perícia de local e a remoção do corpo da vítima para exames de necropsia o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Imagens: Jorge Nascimento/Reprodução/Ronabar