Vídeo: homem quase é esmagado por caminhão

Um homem escapou de ser esmagado por um caminhão desgovernado que transitava na rua Manoel Moreira Lima, no centro de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na na segunda-feira, 23.

O motociclista aguardava na calçada de uma residência para fazer uma entrega quando foi atingido de raspão pelo veículo de grande porte.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o caminhão passa pela rua e fica com a carga presa por uma árvore nas proximidades. Em seguida, o veículo perde o controle, sobe uma calçada e atinge o motociclista, que pareceu assustado. Na sequência, dois homens saem da boleia do caminhão.

Veja o vídeo:

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Maracanaú informou que o caminhão ainda bateu em um poste, que derrubou o muro de outra residência. O veículo foi recolhido para o pátio do Demutran, pois estava com a documentação desatualizada. Os dois homens que estavam no caminhão não tiveram ferimentos. Já o motociclista sofreu apenas leves escoriações no braço e na perna.

Fonte: Portal CM7