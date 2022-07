Vídeo: Homem quebra automómel ao pegar a companheira fazendo sexo com o amante

Um tato inusitado ganhou as redes sociais de Santarém, no oeste do Pará, na tarde de ontem, sábado, 03. Um homem vai passando por uma rua do bairro Maracanã, quando flagra sua mulher dentro de um carro fazendo amor com outro homem.



O sujeito se descontrolou, passou a gritar com o casal e, em um determinado momento, pega um pedaço de pau e começa a quebrar o veículo, um automóvel de cor preta, cada vez aumentando mais a voz.



Os gritos e a fúria do homem sobre o carro chamou a atenção de curiosos que correram para ver o que acontecia e foi assim que várias pessoas fizeram vídeo da ação que foi parar no Instagram e Facebook.



Nenhum dos envolvidos foi identificado. As imagens são curiosas.

Vídeo:

Foto: Reprodução