Durante a tarde chuvosa de ontem, 3, uma cena chamou atenção dos moradores do bairro do Aurá, em Ananindeua: um homem subiu até o topo de uma torre com fios de alta tensão, correndo grandes riscos de uma queda ou choque fatal.

Quem observava o homem lá em cima deduzia que se tratava de uma tentativa de suicídio, mas essa versão ainda não foi confirmada. As testemunhas ficaram temerosas que ele se jogasse, mas isso não aconteceu.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato