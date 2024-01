Homem toca fogo no apartamento e se joga do 8º andar de hotel em São Brás

Um homem de 36 anos, identificado como Kedmo Edson Ximenes tocou fogo no apartamento do oitavo andar do Hotel Sagres e em seguida se jogou pela janela, morrendo instantaneamente na tarde desta quinta-feira, 25. O estabelecimento fica localizado na Avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás, em Belém.



Uma equipe da Defesa Civil Municipal, bem como guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Pará se encontram no local. Também foram acionadas as polícias Civil e Militar, além de agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana -Semob para organizar o intenso tráfego de veículos que ficou de ser desviado.



As primeiras informações dão conta que a vítima estava com depressão e havia saído hoje de uma clínica, onde estava em recuperação de dependência química. Ele teria se hospedado e tocado fogo no apartamento, de onde se jogou pela janela.



Ainda segundo as informações, o fogo foi controlado pela brigada de incêndio do próprio hotel. Os bombeiros encontraram no apartamento bastante cigarros.

Imagens: Erison Jr/Ronabar