Vídeo: Incêndio atinge apartamento em que Maísa estava no Recife

Neste sábado (29), um incêndio atingiu um apartamento onde a atriz e apresentadora Maísa Silva, no Recife (PE). As chamas tiveram início por volta das 10h, e sete pessoas estavam no imóvel. As informações são do G1.

O apartamento fica em um bairro da Zona Norte da capital pernambucana. A TV Globo registrou a atriz sem ferimentos, mas, aparentemente, chorando, na frente do prédio.

Maísa e duas amigas conseguiram sair. Uma babá retirou um dos filhos dos donos do apartamento. Outros dois jovens, que tiveram que aguardar a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos porque havia fogo e fumaça na sala, já foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um cachorro também foi resgatado.

O major Serafim disse à Globo que havia muitas chamas e que o Corpo de Bombeiros teve dificuldade de controlar o fogo.

O síndico do edifício disse que o incêndio teria começado depois de um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos. Segundo o síndico, identificado como Luís, o imóvel tem uma sala no meio e quartos nas laterais.

Fonte: Pleno News/ Foto: Eduardo Araujo / AgNews