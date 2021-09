O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, na manhã deste domingo (26/9), para combater as chamas que consumiam uma fábrica de sandálias, no Pólo JK, em Santa Maria.

A fábrica de sandálias Cockpit foi tomada pelo incêndio, que ainda está sendo controlado pelos bombeiros. De acordo com informações da corporação, ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

Fonte: Portal Metrópole/Foto: Reprodução