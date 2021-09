Vídeo | Influencer baleado filmou ao vivo tiroteio em velório do cantor de forró no Amazonas

Ao ser atingido a tiros, o influencer manauara Illguinner Menezes, também conhecido como Biber, fazia uma transmissão ao vivo do velório do amigo, o cantor de forró “Romário Mec”, o Bruxo, da banda Forró Di Respeito, na noite desta quinta-feira (9) no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus.

As informações iniciais são de que Illguinner teria sido baleado no peito. Ele foi levado às pressas por amigos ao hospital mais próximo, e teria falecido. O vídeo com imagens tremidas mostra o momento do tiroteio que acabou deixando Illguinner baleado.

Vídeo: Influencer baleado mostrou ao vivo tiroteio em velório de cantor de forró em Manaus. pic.twitter.com/pMujGxMh6s — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 10, 2021

O momento de homenagem ao cantor era gravado por uma multidão de pessoas que estava no local, sendo surpreendidas com o tiroteio, e há imagens do influencer baleado sendo colocado em um carro rumo ao pronto-socorro.

Fonte: Portal do Holanda