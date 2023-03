Vídeo: Invasão e ataque em bar deixa um morto e 4 feridos

No último domingo (5), cinco homens encapuzados entraram atirando em um bar da cidade de Axixá, no interior do Maranhão, às margens da rodovia MA-110. Quatro pessoas ficaram feridas; uma delas foi atingida no pescoço e está em estado grave. De acordo com os policiais, os bandidos foram atrás de um único alvo, Dian Ferreira Martins, de 28 anos, que acabou sendo assassinado fora do local.

Em entrevista à TV Mirante, o delegado Rafael Barros confia na hipótese de que o ataque tenha relação com brigas entre facções.

– Foram atrás de uma vítima específica e conseguiram executar a ação, só que devido a muitas pessoas estarem no bar, terminou que outras pessoas também foram alvejadas. Muito provável que foi um acerto de contas – disse.

De acordo com a perícia, os tiros foram disparados por espingarda calibre 12, pistolas 9 milímetros, 380 e uma .40, de uso exclusivo da polícia. Até o momento, nenhum dos homens envolvidos no ataque foi identificado. As informações são do UOL.

ASSISTA: IMAGENS FORTES!

Vídeo mostra ação violenta que aconteceu em Axixá, no Maranhão. Homens fortemente armados, executaram um jovem que estava dentro de um bar no município.



Acesse: https://t.co/z6OlIvyP5b pic.twitter.com/xUPgKwZCBo — iMaranhense (@iMaranhense) March 5, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais