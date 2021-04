Vídeo: Juliette vai aos prantos ao ver fotos da família no BBB21

A paraibana venceu a última Prova do Líder do BBB21, nessa terça-feira (27/4), e agora está mais perto de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão

Os fãs de Juliette Freire, do BBB21, não param de se emocionar com a sister. Após a vitória da maquiadora na Prova do Líder, realizada nessa terça-feira (27/4), as redes sociais foram recheadas com vídeos da torcida da paraibana durante a conquista.

Um dos momentos mais comentados no Twitter, foi a entrada da advogada no desejado Quarto do Líder. Juliette correu para ver os retratos e desabou. “Meus irmãos”, diz chorando a paraibana. A influenciadora comenta vendo as imagens: “Sua mãe é muito linda”.

A sister de Nova Iguaçu chama a última Líder do BBB21 para ver o quadro na parede. “Eu estou uma princesa”, exclama Juliette. Camilla de Lucas, então, pega a coroa e faz a coroação da sister: “Eu declaro Juliette a última Líder do BBB21”.