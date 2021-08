VÍDEO: Ladrão dá uma de “homem-aranha” e foge de linchamento na Terra-firme

Seguranças da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, antigo NPI, impediram que um homem invadisse e roubasse o local na tarde de ontem. Porém, ao ser visto, o suspeito empreendeu fuga pelos fundos da escola. Ele só não contava que populares o estivessem esperando do outro lado do muro para um possível linchamento.

Em um vídeo gravado por um morador da Rua Muiracatiara, bairro da Terra-firme, é possível ver o suspeito sendo perseguido por homens enquanto escala e equilibra-se por telhados e muros, conseguindo fugir após descer rapidamente pela rua e correr.

Nas redes sociais, o comentário foi de surpresa por ele ter conseguido fugir mesmo em meio a tantos perseguidores. Ele chegou a ser apelidado de homem-aranha por conta da habilidade na escalada e equilíbrio.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação