Vídeo: Loja pega fogo no Centro Comercial de Belém

A loja Fábio Variedades, localizada na Rua 15 de Novembro, no Centro Comercial de Belém, no entorno do complexo do Ver-o-Peso, se incendiou na tarde desta quinta-feira, 13. Pelas redes sociais, vídeos mostram a situação que movimentou viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.



As chamas e fumaça mostram a destruição do predio.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ acompanha os fatos. As causas do sinistro ainda são desconhecidas, mas não há informes de vítimas, apenas prejuízos materiais.

A Defesa Civil Municipal já sabe do ocorrido, porém ainda não foi acionada.

Imagens: Redes Sociais