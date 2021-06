Vídeo: mãe e filho são assaltados na porta de casa em Belém

Na manhã desta sexta-feira, 11, foi registrado mais um assalto na grande Belém. Dessa vez aconteceu no bairro do Telégrafo, na passagem Isabel, por volta das 7h25 da manhã.

Mãe e filho foram surpreendidos logo após saírem de casa e entrarem no carro. Os assaltantes se aproximaram do veículo, e anunciaram o assalto, onde foram levados dois celulares, uma bolsa com os documentos e jóias.

Nas imagens divulgadas é possível identificar que os criminosos são os mesmos que tentaram assaltar outra mulher no bairro do Umarizal, na noite anterior. Neste episódio, a tentativa foi frustrada.

Fonte: Roma