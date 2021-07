Vídeo – Maníaco ataca no Marco: gosta de apalpar mulheres ao passar de bicicleta

Um homem assediador de mulheres está fazendo várias vítimas nas proximidades da Avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Já se sabe de pelo menos cinco vítimas que relatam a mesma ação: ele passa de bicicleta e, de repente, aperta o seio ou outras partes íntimas de mulheres que estão andando quando o local está com pouca movimentação. Após o assédio, ele foge em alta velocidade.

Uma das vítimas revelou ao Ver-o-Fato que andava em uma passagem que estava escura – por conta de um poste com a iluminação danificada -, por volta das 18 horas, quando o homem passou falando palavras obscenas, mas ela não ligou e seguiu seu caminho, porém o assediador voltou e apalpou uma parte do corpo dela e falou mais palavras do mesmo tipo.

Ela diz que gritou e chegou a correr atrás dele, mas o abusador conseguiu fugir com rapidez na bicicleta. Outra vítima revela que passou pelo mesmo assédio há cerca de 2 meses, por volta das 8 horas, onde o mesmo homem agiu de maneira parecida.

Segundo informações, uma vítima de um assediador com as mesmas características já teria feito um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher após ter sido assediada enquanto andava de bicicleta na avenida João Paulo II.

Câmeras de segurança de uma residência flagraram a ação do homem na Passagem Alberto Engelhard, também próximo da avenida João Paulo II. Nas imagens é possível ver a reação de uma das vítimas após ter seu corpo invadido pela ação do assediador.

Demais vítimas podem registrar ocorrência na Delegacia da Mulher que fica na Travessa Mauriti, 2393, contribuindo para que o homem seja identificado e preso.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução