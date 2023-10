Video mapping, fogos e o anúncio do tema de 2024 encerram o Círio 2023

“Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus”. Este é o tema do Círio de Nossa Senhora de Nazaré para 2024 e que foi anunciado na noite deste domingo, 22, pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, após a “explosão” de fogos na frente da Basílica Santuário de Nazaré, onde, antes, houve a exibição de um video mapping com temas marianos e da vida de Cristo.

Foram quinze dias de muitas orações, procissões, pregações na Basílica Santuário de Nazaré feitas por bispos, cônegos, monsenhores e padres das mais diversas dioceses do Pará e do Brasil convidados para celebrarem as missas diárias realizadas no templo desde as primeiras horas da madrugada.

A pregação da noite deste domingo, às 18h, foi realizada por Dom Alberto Taveira Corrêa, que refletiu sobre a vida de Nossa Senhora na comunidade católica apostólica romana e no seguimento incondicional a Nosso Senhor Jesus Cristo.

Após a missa, a Diretoria da Festa de Nazaré se deslocou para a Casa de Plácido, onde foi anunciado o coordenador para o biênio 2024/2025. Em seguida, ocorreu o Show Amazônia Jazz Band na Concha Acústica, a última Missa, às 20h. Então, as luzes da fachada da Basílica se apagaram para o Pré – Mapping, apresentação do Vídeo Mapping “Sons e Sensações” e o núncio do Tema do Círio 2024 com a queima de fogos. Houve, ainda, a música e mensagem final na fachada da Basílica, feita por Dom Alberto Taveira Corrêa que deu a bênção episcopal aos romeiros de todo o mundo que participaram do Círio de Nazaré.

FOGOS

Antes do anúncio do tema do Círio, que se voltará para o estudo específico do Pai-Nosso ao longo de 2024, conforme informou Dom Alberto Taveira Corrêa, ocorreu a tradicional queima de fogos, com um espetáculo de pirotecnia em cores, artes, charme e fé. A queima de fogos é a despedida de Maria, a Mãe de Deus com seus filhos em mais uma caminhada ciriana. A Basílica, a Praça Santuário, o arraial e os arredores estão lotados de pessoas que foram para o local participar das emoções do final da festa do Círio.

AGENDA

Nesta segunda-feira, 23, ocorre o Recírio 2023. Antes, às 6h, após o terço da alvorada, ocorre a emocionante Subida da Imagem Original de Nossa Senhora, ao Glória da Basílica Santuário e, às 6h30, a Missa do Recírio, na Praça Santuário. Às 7h30, a procissão do Recírio, saída da Praça Santuário, seguindo pela alameda Dom Vicente Zico, Avenidas Generalíssimo Deodoro, Nazaré, Magalhães Barata e Colégio Gentil Bittencourt.

Imagens: Divulgação/DFN