VÍDEO: Menino é resgatado por moradores após cair em bueiro em Marabá

Um garoto de sete anos de idade caiu em um bueiro enquanto brincava com colegas na Folha 28, em Marabá, no sudeste do Pará. Moradores das proximidades perceberam o incidente e fizeram por conta própria o resgate, que foi registrado em vídeo.

Nas imagens, é possível ver que um balde e uma corda são usados de improviso para resgatar a criança. As pessoas pedem calma ao menino e orientam o garoto para que ele entre no balde. Em seguida, a corda é puxada, trazendo o garoto de volta.

Segundo informações, o menino foi levado para o hospital e passa bem, mas o susto foi grande. Moradores das proximidades reclamam que vários bueiros estão sem tampa na região, representando grande perigo, principalmente para crianças e idosos.

Fonte: Debate Carajás