VÍDEO: MORRE MOTOCICLISTA QUE FOI ARREMESSADO EM ACIDENTE COM CARRO EM ITAITUBA

Morreu, ainda na tarde de sábado (1), no Hospital Regional do Tapajós (HRT), Kaio Cardoso, de 16 anos, o motociclista que foi arremessado após colidir com uma picape, no bairro Santo Antônio, em Itaituba.

O acidente aconteceu na tarde de sábado, no cruzamento Travessa São José com a 33ª rua, e foi registrado por câmeras de monitoramento. Segundo o Corpo de Bombeiros, Kaio foi socorrido inconsciente e levado para atendimento médico no HRT, mas não resistiu.

As imagens das câmeras de segurança mostram o adolescente trafegando pela Travessa São José, onde avança a preferencial e colide em cheia contra o carro, que seguia pela 33ª rua. Kaio foi arremessado para frente, onde acabou caindo dentro da carroceira da picape. Ele não fazia o uso de capacete de proteção, no momento da colisão.