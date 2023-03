Vídeo mostra aluno realizando ataque a faca em sala de aula

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que um aluno de 13 anos invade a sala de aula da Escola Estadual Thomázia Montoro, na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo, munido de uma faca. O adolescente feriu quatro professoras e um aluno. Uma das professoras veio a óbito.

Elisabete Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP.

De acordo com informações repassadas por alunos à Record TV, um dos adolescentes envolvidos no ataque teria brigado com um colega na semana passada. Nesta segunda, ele teria levado uma faca e atacado o colega.

O estudante invadiu a sala de aula por volta das 7h20, desta segunda-feira (27). As imagens mostram que o aluno vai em direção à professora que está sentada. Em seguida, ele tenta golpear os alunos, que correm. O agressor segue atrás dos outros estudantes.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou a tragédia.

– Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares – escreveu em publicação nas redes sociais.

