Vídeo mostra brasileira encolhida em bunker antes de ser morta pelo Hamas

Um vídeo registrado pouco antes dos terroristas do Hamas invadirem um bunker e matarem civis em Israel mostra os momentos de apreensão da brasileira Bruna Valeanu, uma das vítimas que morreram na ocasião. A jovem, de 24 anos, aparece encolhida e deitada no chão, tentando se esconder enquanto o grupo criminoso atirava e gritava do lado de fora do bunker.

Bruna e seus companheiros estavam no festival Universo Paralelo quando os terroristas atacaram. Ela chegou a mandar mensagem para as amigas dizendo que havia deixado a rave às pressas e se escondido numa região de mato.

– A gente tá numa caravana com muitas pessoas no meio de um mato. Tem muitos tiros em volta – escreveu Bruna.

Além dela, outros dois brasileiros foram assassinados: Ranani Nidejelski Glazer e Karla Stelzer Mendes.

A agonia da brasileira no bunker, antes de ser morta pelo Hamas. https://t.co/gljyumvDRg pic.twitter.com/VgYhr0Ypt8 — O Antagonista (@o_antagonista) October 16, 2023

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Twitter