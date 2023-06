Vídeo mostra momento em que influenciador é executado em SP

Imagens de câmeras de segurança da rua onde o influenciador Diego Henrique Barbosa foi assassinado, na última sexta-feira (2), mostram que ele foi alvejado por diversos tiros disparados de um carro em movimento. Diego era administrador da página Carros de Baiano e foi executado quando saía da casa da namorada, no bairro de São Domingos, Zona Norte de São Paulo.

O vídeo que registrou o crime mostra um veículo da marca Volkswagen se aproximando do influenciador quando, em determinado momento, uma pessoa sentada no banco do passageiro abre a porta e efetua diversos disparos contra Diego enquanto o carro segue em movimento.

A delegada Nilze Baptista Scapulatiello, do 33° Distrito Policial de São Paulo, relatou ao site Metrópoles que uma das linhas de investigação é de que o crime tenha sido motivado pelas publicações que o influenciador fazia na página Carros de Baiano, nas quais ele debochava de veículos modificados.

– São várias linhas de investigação. Ainda não se sabe se foi um crime passional, patrimonial ou se foi em razão desse tipo de página que ele mantinha, em que ficava ridicularizando as pessoas. Era um conteúdo muito pejorativo, um preconceito idiota. Você vê os comentários? Tem várias pessoas fazendo ameaças de morte – declarou.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Diego foi atingido com oito tiros. Ele chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos.

