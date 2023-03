Vídeo mostra túmulo do serial killer Lázaro Barbosa violado

Viralizou, nas redes sociais, um vídeo que exibe o túmulo do serial killer Lázaro Barbosa violado em um cemitério na cidade de Cocalzinho de Goiás (GO). Nas imagens, é possível ver a sepultura revirada e um buraco cavado no chão.

De acordo com o delegado Rafhael Barboza, houve uma tentativa malsucedida de roubo do corpo, que permanece intacto.

– Houve, sim, violação. Tentaram levar o corpo dele, mas ou desistiram no caminho ou alguma coisa aconteceu – explicou.

O caso foi denunciado por um coveiro à polícia. Ainda não há informações sobre os suspeitos, que caso identificados, devem responder pelo crime de violação de sepultura.

Túmulo de Lázaro Barbosa é violado em Cocalzinho de Goiás pic.twitter.com/tGXdGuNvxX — Tucumã mídias 04 (@Tucumamidias) March 16, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação / Polícia Civil