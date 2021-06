Vídeo mostra vigilante sendo interrogado por criminosos minutos antes de ser executado em Belém

O vigilante Erbson Junior Trindade Amador foi executado com três tiros na região da cabeça, no canal São Joaquim,no bairro da Sacramenta, em Belém. A vítima foi encontrada na manhã desta segunda-feira, 14, dentro de um veículo amordaçado e com as mãos amarradas. A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (CIOp) e chegaram ao local por volta das 7h da manhã.

Segundo os policiais militares do 1° Batalhão da Polícia Militar (BPM) que atenderam a ocorrência, populares alegam ter ouvido disparos durante a madrugada, por volta das 3h e 4h da manhã. O automóvel, em que o corpo da vítima foi abandonado, está no nome de uma empresa.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Erbson sendo interrogado minutos antes de ser executado pelos criminosos. Nas imagens, a vítima alega estar rodando como motorista de aplicativo no momento em que foi capturado pelos criminosos. Erbson diz também ser ex-policial militar, o que ainda não foi confirmado.

Fonte: Roma News