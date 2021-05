VÍDEO: Motoboys e motorista por aplicativo se envolvem em confusão

Uma confusão tomou conta da Avenida Padre Eutíquio, próximo do shopping Pátio Belém: motoboys teriam agredido um motorista por aplicativo após um desentendimento no trânsito.

Segundo testemunhas, o motorista por aplicativo foi fazer um desembarque no local, mas seu passageiro abriu a porta no mesmo instante em que um motoboy passava e a batida foi inevitável.

Uma longa discussão sobre quem ia arcar com o prejuízo se formou no local. Outros motoqueiros foram ao local e agrediram o motorista por aplicativo, que precisou ser levado para UPA do Jurunas por conta dos ferimentos. Tudo ocorreu na noite de ontem.

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação