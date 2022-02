Video: Motoqueiros matam ex-traficante para quitar dívida do tráfico

Dois homens em uma motocicleta executaram a bala um ex-traficante que já havia pagado sua dívida com a sociedade e que, atualmente, vivia trabalhando honestamente no bairro da Cremação, em Belém. A vítima, que se chamava Hamilton Nascimento, de 55 anos, mais conhecido por “Touro da 9”, foi morto na tarde deste sábado, 19, quando pedalava uma bicicleta cargueira transportando codimentos (cheiro verde, coentro, alfavaca, xicória, etc) para abastecer a venda que tinha em sua casa para sobreviver. O crime se registrou na Rua Fernando Guilhon, entre travessas 14 de Março e Alcindo Cacela.

Os criminosos emparelharam com a vítima na bicicleta e abriram fogo sem lhe dar a menor chance de defesa. A vítima, que era muito conhecida e estimada na área, caiu com a bicicleta mortalmente ferida, enquanto os assassinos, como ratos, fugiam para local incerto e não sabido.

Populares ainda tentaram socorrer o h

omem, mas nada mais restava a fazer. A Polícia Militar esteve no local, onde fez o isolamento até a chegada da Polícia Técnica para o levantamento de local e remoção do corpo da vítima para exames de necropsia no Instituto Médico Legal Renato Chaves.

Até o fechamento desta matéria, a polícia não tinha qualquer pista acerca dos assassinos, mas tudo leva a crer que, apesar de ter se regenerado, o homem continuava devendo para o tráfico e assim, a fatura foi quitada a peso de bala.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar