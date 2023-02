Vídeo: Motorista atropela quatro foliões durante bloco na Pedreira

Um homem identificado como Hebert Pedro Silva da Cruz, teria atropelado quatro foliões que estavam no cortejo do Bloco do Mestre, ocorrido durante a noite de ontem, 22, na Rua Antônio Everdosa, bairro da Pedreira, Belém. Segundo o relato de testemunhas, o condutor estava com sinais de embriaguez ao volante. O caso será investigado pela polícia civil.

Segundo informações, ele também bateu em um fusca, parando no meio dos foliões que ficaram assustados com a batida. Populares tentaram agredir o motorista, mas outros foliões não deixaram, entretanto, sobrou para o carro, que foi destruído pela ira de quem acompanhou de perto o caso.

As pessoas feridas foram levadas para o Pronto Socorro da 14 de Março. Não foi informado o estado de saúde delas. Já o condutor, foi encaminhado primeiro ao Detran, onde se recusou a fazer o teste de alcoolemia, sendo levado para a Seccional Urbana da Sacramenta para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução