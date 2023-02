Vídeo: Motorista de ônibus atropela idoso após discussão

Um idoso de 73 anos foi atropelado por um ônibus na região do Tremembé, Zona Norte de São Paulo, neste domingo (26). O motivo teria sido uma discussão com o motorista, por este estar usando a máscara de proteção contra Covid-19 no queixo.

A ocorrência se deu na linha 1764-10 – Jardim Corisco. De acordo com Ricardo Cangussu, filho do idoso identificado como Dalcy Almeida Cangussu, seu pai cobrou que o condutor colocasse a máscara no rosto. A discussão ficou acalorada, e Darcy teria pedido para o motorista parar o veículo para que ele descesse.

Um mulher que também estava no veículo disse que o motorista havia se negado a parar, mas como ela iria descer, o condutor foi “obrigado”. Em imagens de câmera de segurança, é possível ver que a mulher desce primeiro. O idoso desce em seguida, e o motorista arranca com ônibus enquanto o passageiro ainda está com os braços no lado de dentro da porta.

Dalcy cai no chão, sendo atropelado na região das pernas pelas rodas de trás do coletivo. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaçanã e posteriormente para o Hospital São Luiz Gonzaga.

De acordo com o filho da vítima, ele precisa ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para passar pelo atendimento especializado, pois foi constatado um risco de perda da perna, pela profundidade do corte sofrido.

A Polícia Militar foi acionada. O motorista do ônibus afirmou aos policiais que não percebeu que o passageiro havia sido atropelado e que retornou ao local do acidente. O caso foi registrado como lesão corporal, e o condutor foi afastado da função pela empresa Sambaíba Transportes Urbanos, proprietária do veículo.

A SPTrans informou em nota que a empresa será autuada. Leia na íntegra:

A SPTrans determinou à concessionária Sambaíba esclarecimentos sobre o caso, que informou o afastamento do motorista de suas funções. A SPTrans irá colaborar com as investigações policiais no que estiver ao seu alcance. A concessionária tem como obrigação contratual informar a SPTrans de ocorrências envolvendo ônibus do sistema e não o fez. Por esse motivo, ela será autuada. O tipo de conduta apresentada no vídeo não é condizente com a postura obrigatória a profissionais que integrem o sistema municipal de transportes e devem zelar pela segurança e vida de passageiros e terceiros. Dalcy Cangussu, de 73 anos, está internado no Hospital São Luiz Gonzaga com ferimentos graves nas pernas.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES:

Na Zona Norte de Sp idoso é atropelado e ônibus passa por cima das pernas do mesmo após discussão… pic.twitter.com/Xj6sCEyHpz — 𝑵𝒆𝒘𝒔 𝙁50  🇧🇷🇮🇹 (@Fabio_F_50) February 27, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança