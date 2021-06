Ontem a noite no Barreiro houve uma agressão registrada em vídeo e mostra uma mulher batendo na outra, a ponto de a vítima ficar praticamente nua na frente de várias pessoas que assistem apáticas, como se fosse uma apresentação artística.

As agressões são feitas em meio a xingamentos e ameaças. A agressora chega a dizer “tu merece morrer”. No final do vídeo dá pra ver que um homem, finalmente, tenta separar e desfazer a confusão.

Veja o vídeo:

Foto: Divulgação