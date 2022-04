Vídeo: Mulheres saem aos tapas durante torneio de futsal feminino, em Anajás

Uma confusão foi registrada em vídeo na noite desta última terça-feira, 19, durante uma partida de futsal realizada no Ginásio Surziley Nogueira, pelo Campeonato Feminino de Anajás, na região do Marajó. Segundo informações, após uma falta de jogo, uma atleta foi agredida pelas costas, dando início a confusão.

O caso está dividindo opiniões de moradores do município nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que está ocorrendo uma discussão quando de repente uma mulher puxa o cabelo de uma atleta, dando início a uma briga generalizada entra várias jogadoras, até a chegada da turma do “deixa disso”, que separa as brigonas.

Nas redes sociais, uma das atletas envolvidas na confusão diz que o ato, na verdade, foi uma covardia pois, segundo ela, não houve uma briga, mas sim uma agressão covarde por parte de pessoas que não sabem entender o contato físico do esporte.

Moradores de Anajás comentam nas redes sociais que a confusão é motivo de vergonha, enquanto outras pessoas entendem que foi um caso isolado e que o futebol feminino é motivo de orgulho por seus resultados em torneios intermunicipais, mas cobram punições contra as envolvidas.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução