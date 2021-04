A “porrada comeu” na Praia do Areial, em Macapá. O vídeo da confusão está sendo falsamente atribuído a Praia do Amor, no Distrito de Outeiro, em Belém.

A confusão ocorreu nesse último domingo e foi protagonizada por dois grupos de mulheres que se envolveram em uma discussão durante uma tarde de lazer.

As informações dão conta de que o caso não acabou na polícia. A brigonas foram separadas pela chamada turma do “deixa disso”.

Veja o vídeo da confusão: