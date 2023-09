Vídeo: Nuvem “engole” Caxias do Sul e dia vira noite

Uma tempestade atingiu Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado (23) e “escureceu” no município em plena manhã – a iluminação pública precisou ser acesa. Um vídeo compartilhado em rede social pela empresa de meteorologia Metsul mostra uma nuvem do tipo prateleira se aproximando e “engolindo” a cidade da Serra Gaúcha.

As imagens foram gravadas em time lapse, técnica que permite a exibição de um evento em um espaço de tempo menor.

TEMPO | Incrível vídeo em time lapse mostra a nuvem de tempestade avançando sobre a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. 📷 @maxpetry pic.twitter.com/ZyoyOamGWb — MetSul Meteorologia (@metsul) September 23, 2023

Segundo a Metsul, a nuvem do tipo Cumulonimbus pode atingir alturas de 10 a 20 quilômetros e, como são densas, bloqueiam em parte a luz do Sol.

O ar quente avança pelo Rio Grande do Sul, deixando as condições climáticas ideais para a formação de nuvens carregadas e temporais, de acordo com a empresa de meteorologia.

Nas redes sociais, moradores da Serra Gaúcho também compartilharam imagens da chuva deste sábado.

TEMPO | Vídeo registra a enorme nuvem de tempestade avançando sobre Caxias do Sul. 📷 @ClaudioGallin10 pic.twitter.com/UZlomAEmar — MetSul Meteorologia (@metsul) September 23, 2023

No começo do mês, um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul e deixou cidades devastadas. Ao menos 47 pessoas morreram na maior tragédia climática da história do estado.

