VÍDEO: O desastrado jeito de embarcar motocicleta em um barco

Está viralizando nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que dois homens tentam embarcar motocicleta em um barco que está prestes a sair de um porto que seria no Pará.

Eles têm a contestável ideia de fazer o embarque empurrando o veículo sob uma tábua, enquanto a água está agitada e as estruturas balançam. No começo, a ação até parece promissora, mas no meio do caminho um dos rapazes abandona seu companheiro, que segue mais um pouco mas acaba deixando a motocicleta cair no rio.

O susposto dono do veículo fica na bronca por ter sido abandonado no meio da missão e eles parecem discutir. Enquanto isso, os demais passageiros acompanham tudo atônitos e com muito bom humor.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução