Vídeo: Ônibus pega fogo na Estrada do Maguari, em Ananindeua, na Grande Belém

Um microônibus se incendiou ontem na Estrada do Maguari, no município de Ananindeua, na Grande Belém. Ninguém se feriu.



Imagens com o veículo em chamas viralizaram nas redes sociais.



As causas do incêndio são desconhecidas. Segundo a Polícia Militar, o momento em que começou o incidente, o motorista e os passageiros desembarcaram ilesos. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas pouco restou a fazer além da operação rescaldo, uma vez que o fogo destruiu por completo o veículo de passageiros que, posteriormente, foi removido do leito da rua.



Confira os vídeos abaixo:

Foto: Reprodução