Vídeo: Ônibus perde a porta em plena BR-316 em meio a grande fluxo de carros

Um ônibus que seguia no sentido Belém-Ananindeua, na Zona Metropolitana de Belém, perdeu a porta traseira na noite de ontem, quinta-feira, 14. O condutor do veículo foi alertado da situação por passageiros que estavam a bordo, parou e foi apanhar a porta, tendo sido filmado por um popular que lhe disse umas palavras bem humoradas. O vídeo viralizou nas redes sociais, pois mostra a real situação de boa parte da frota de ônibus que fazem o transporte coletivo urbano da capital e zona metropolitana, cujas empresa acabam de conquistar um reajuste do preço da passagem de R$3,60 para R$4,00 aprovado pela administração pública municipal.



Esta não é a primeira vez que cai a porta de um ônibus em Belém. Aliás, esse tipo de incidente já se tornou useiro e vezeiro não apenas na BR-316, como também nas avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso.



Toda vez que um reajuste no preço da passagem é aprovado, a recomendação é que as empresas façam boa manutenção em seus veículos e invista em qualidade e renovação da frota. Inclusive, em breve, as empresas deverão adquirir ônibus com ar-condicionado, conforme anunciou o prefeito Edmilson Rodrigues.



No incidente de ontem, ninguém saiu ferido, no entanto, se isso ocorre num dia em que os ônibus seguem viagem superlotados de passageiros, há riscos consideráveis contra as pessoas, bem como, ao trânsito e até para pedestres às proximidades.

Foto: Reprodução/Ver-o-fato