Vídeo: Operação ‘Forte do Castelo’ fiscaliza produtos piratas no comércio de Belém

Nesta segunda-feira (24), a Receita Federal, junto a órgãos de segurança do Estado do Pará, deflagrou a operação “Forte do Castelo” no centro comercial de Belém, que tem como alvo das investigações a pirataria.

O nome da operação faz referência a um dos mais conhecidos pontos turísticos de Belém, criado para proteger a cidade de investidas estrangeiras, de acordo com a Receita. Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o estado do Pará é um dos principais destinos para comercialização de produtos pirateados que entram no Brasil.

O centro comércio de Belém chama atenção para as ações de fiscalização, devido a grande diversidade exposta de produtos falsificados importados.

“Esta prática lesa os comerciantes, importadores e produtores brasileiros que atuam na legalidade, subtrai os empregos legítimos e sonega tributos, que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos. São violados direitos autorais e de marcas, desestimulando o investimento por empreendedores legítimos no Brasil”, explicou a Receita Federal.

Também é apontado para uma “notória violação de direitos dos consumidores com produtos clandestinos e que não atendem aos requisitos de segurança”.

São produtos de má qualidade que apresentam fator de risco para o uso, podendo levar a incêndios, problemas de saúde, e até levar à morte.

Além da perda das mercadorias apreendidas, os responsáveis devem ser representados pelo crime de contrabando, descaminho e violação aos direitos autorais.

Fotos e vídeos reprodução internet