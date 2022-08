Vídeo: Pai salva bebê da morte por atropelamento em São Félix do Xingu

Na tarde do último sábado de julho, (30), em São Félix do Xingu, no Sul do Pará, um vídeo de câmeras de segurança mostram o momento exato em que um homem estaciona a moto com a sua filha, momentos depois o veículo é atingido por um carro.

O pai conseguiu tirar o bebê antes do acidente ocorrer, por fração de segundos a moto não é levada com a criança ainda no veículo.

O carro que passava na rua em alta velocidade, tentou desviar de outro veículo que vinha na contramão e acabou atingindo outra motocicleta.

Fonte: DOL