VÍDEO: Pânico em ônibus que bate em mureta e quase cai da ponte de Mosqueiro

Na noite desta segunda-feira, 26, quase acontece uma tragédia no Distrito de Mosqueiro durante a viagem de um micro ônibus que faz a linha até ilha. O motorista teria perdido o controle do veículo e batido na mureta da ponte, mas conseguiu frear antes que algo pior acontecesse.

Caso não tivesse freado a tempo, o ônibus cairia no rio, ocasionando uma tragédia pois estava com passageiros. Os ocupantes do veículo tiveram que sair pelas janelas de emergência de forma muito assustada, pois havia o medo do coletivo cair a qualquer momento. Alguns passageiros entraram em pânico.

